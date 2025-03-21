أردوغان يعلق للمرة الأولى على أزمة اعتقال إمام أوغلو ويكشف مفاجأة

الجمعة 21 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأول مرة عن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالفساد والإرهاب، خلال مشاركته في برنامج "إفطار نواب حزب العدالة والتنمية السابقين" في أنقرة.

وقال أردوغان: "المعارضة لا تستطيع الرد على الاتهامات المتعلقة بالشهادات والفساد في بلدية إسطنبول، لأنهم يعلمون أنها صحيحة".

أكد الرئيس التركي أن وثائق تتعلق بمزاعم فساد في مجالس بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري قد تم تسليمها إلى القضاء من قبل أعضاء آخرين في الحزب نفسه.

وأضاف أردوغان أن المعارضة لا ترد على هذه المزاعم، بل تلجأ إلى خداع الناس من خلال استخدام شعارات سياسية بدلاً من تقديم إجابات واضحة.

وأضاف أردوغان: "تركيا هي ربما أكثر الدول حركة في العالم، حيث تستيقظ كل يوم على أجندة جديدة تتجاوز الأخرى.

بعض هذه الأجندات تتعلق باحتياجات البلاد، بينما يتكون بعضها من مواضيع تم تضخيمها بشكل مصطنع".

وتابع: "هناك قول مأثور يقول إنه لا يمكن الدفاع عن الخطأ بالخطأ.

المعارضة في بلدنا، لأنها تعتقد أن الجميع يعتبرونها عمياء، تظن أنها تستطيع الدفاع عن أخطائها بأخطاء أكبر، وتعتقد أن الحديث عن ذلك هو نوع من السياسة".

وأشار إلى أنه: "من خلال القيام بذلك، لا يدركون أنهم جعلوا حتى أقربائهم لا يستطيعون النظر في وجوههم. هم في حالة فقدان التوازن لدرجة أنهم يهاجمون شرطتنا، ويهددون القضاة والمدعين العامين والمحاكم.

المعارضة، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري ووسائل الإعلام والهياكل الأخرى، لا ترد على الادعاءات التي قدمتها العدالة بشأن مسائل الشهادات والفساد والسرقة".

وأكد أردوغان أن المعارضة "تعرف أفضل من أي شخص آخر أن كل ذلك وأكثر من ذلك صحيح وواقعي".

مضيفًا: "هم يلجأون إلى خداع الشعب من خلال حصر الموضوع في شعارات سياسية.

لو قالوا 'هذه الشهادة هي وثيقة تم الحصول عليها بشكل قانوني وبجهد'، سيكون من الممكن مناقشة ذلك بحجج قانونية.

إذا قالوا 'أخي، لا يوجد سرقة أو فساد أو ظلم أو علاقات غامضة ومعقدة في البلدية'، سيكون من الممكن مناقشة ذلك في ضوء الأدلة القانونية. لكنهم لا يفعلون ذلك، ولا يستطيعون".

واختتم أردوغان بالقول: "ليس لدينا وقت لنضيعه على مسرحيات المعارضة.

نحن في حزب العدالة والتنمية مشغولون بالأجندة الحقيقية للبلاد.

شعبنا يتوقع منا خطوات ملموسة، وإنجازات ملحوظة، وأعمالا دائمة من أجل مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

لقد قضينا كل يوم وكل لحظة من 23 عامًا في تقديم العديد من الأعمال والخدمات لبلدنا بهذه الطريقة