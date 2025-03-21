مليشيا الحوثي تسخر من تهديدات ترامب

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سخرت مليشيا الحوثي من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء عليها، وردت بالقول ان ذلك لن يثنيها عن "مواصلة مناصرة غزة".
وذكر هاشم شرف الدين، وزير الإعلام في حكومة الحوثي (غير معترف بها دوليا) إن "تهديدات ترامب الفارغة لن تثني أحرار اليمن عن موقفهم المناصر لغزة وفي طليعتهم جماعته في اليمن".
واعتبر القيادي الحوثي شرف الدين، أن"تهديد ترامب بأنه سيتم القضاء على جماعة الحوثيين محاولة يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي تنفذه أمريكا على اليمن".
وأردف: "العالم أجمع يعرف أن الأمريكي حاقد على الشعب اليمني لموقفه الإنساني والأخلاقي والديني المدافع عن الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة ولرفضه المؤامرة الأمريكية الصهيونية في استباحة البلدان العربية وشعوبها".
وقبل يومين توعد ترامب، بالقضاء على الحوثيين تماما، وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" إنه "تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين"، وإن "الوضع سيزداد سوءا بالنسبة لهم تدريجيا