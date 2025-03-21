قرابة مليار دولار خلال عدة أشهر ..مليشيا الحوثي تجني أموال مهولة من موانئ الحديدة لتمويل أنشطتها العسكرية . اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف عن دعمها للمرافق الصحية والمستشفيات في مناطق سيطرة الحوثيين عقب الهجمات الأميركية عقوبات أمريكية جديدة على إيران وكيانات وشبكات تهريب تموّل الحوثيين هل تغيّر واشنطن خطتها ضد الحوثيين لتكون أكثر حسماً.. أم ستكرر السيناريو؟ نتائج المنتخبات العربية في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 خلال اجتماع موسع مع قادة الكتائب والسرايا والضباط..قائد شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمأرب يشدد على رفع الجاهزية وتثبيت الأمن مأرب: الجمعية الخيرية لتعليم القرآن تنظم برنامج سرد القرآني ل200 طالب. تتضمن 59 مادة موزعة على 6 أبواب.. الفريق القانوني يسلم الرئيس مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة تمهيداً لاعتمادها وإصدارها بقانون فعالية حاشدة لمؤتمر مأرب الجامع ومجلس الجوف الوطني... دعوات لوحدة الصف الوطني لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية. سياسي عراقي شيعي موالي لإيران يظهر فجأة في صنعاء.. وتقرير يكشف انتشار عسكريين من ''الحشد الشعبي'' في اليمن
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انها تواصل استجابتها للاحتياجات الإنسانية الملحة، حيث قدمت إمدادات طبية لدعم بعض المرافق الصحية التي تعالج الجرحى" في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية" في إطار دورها كمنظمة إنسانية محايدة ومستقلة حد تعبير بيانها .
يأتي ذلك مع استئناف الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام ضرباتها على المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي شمالي وغرب اليمن
الى ذلك قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انها قلقة من عواقب التصعيد العسكري الأخير في اليمن على حياة السكان.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن أي تصعيد إضافي قد يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون جراء النزاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.
ودعت اللجنة الدولية جميع الأطراف إلى وضع حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على رأس أولوياتها، مؤكدة ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب إزهاق أرواح المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.