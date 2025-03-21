اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف عن دعمها للمرافق الصحية والمستشفيات في مناطق سيطرة الحوثيين عقب الهجمات الأميركية

الجمعة 21 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - خاص

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أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انها تواصل استجابتها للاحتياجات الإنسانية الملحة، حيث قدمت إمدادات طبية لدعم بعض المرافق الصحية التي تعالج الجرحى" في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية" في إطار دورها كمنظمة إنسانية محايدة ومستقلة حد تعبير بيانها .

يأتي ذلك مع استئناف الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام ضرباتها على المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي شمالي وغرب اليمن

الى ذلك قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انها قلقة من عواقب التصعيد العسكري الأخير في اليمن على حياة السكان.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن أي تصعيد إضافي قد يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيون جراء النزاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.

ودعت اللجنة الدولية جميع الأطراف إلى وضع حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية على رأس أولوياتها، مؤكدة ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب إزهاق أرواح المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.