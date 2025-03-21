عقوبات أمريكية جديدة على إيران وكيانات وشبكات تهريب تموّل الحوثيين

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، أنها فرضت عقوبات على ثماني ناقلات نفط مرتبطة بإيران، كما تستهدف العقوبات فردا وعدة كيانات و شبكة تموّل الحوثيين في اليمن، عبر تجارة النفط الإيراني.
ووفقا لقائمة محدثة من وزارة الخزانة الأمريكية، "فرضت الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بإيران على 14 كيانا، بما في ذلك من بنما والصين وسيشل وثماني ناقلات نفط".
وتضمنت القائمة التي صدرت الخميس "الكيانات المسجلة في بنما والصين وسيشل وجزر فيرجن".
وتفيد بيانات وزارة الخارجية الأمريكية أن "ناقلات النفط المدرجة على قائمة العقوبات مسجلة تحت أعلام بنما وبربادوس وسان مارينو وجزر القمر".
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، اليوم الخميس، "فرض عقوبات على مصفاة نفط تيبوت ومديرها التنفيذي، وذلك بسبب شرائها وتكرير النفط الإيراني بقيمة مئات الملايين من الدولارات".
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "تعد عمليات شراء النفط الإيراني من قبل مصفاة التيبوت المصدر الرئيسي لدعم إيران" مضيفا أن "الولايات المتحدة ملتزمة بقطع الإيرادات التي تمول برنامج إيران النووي".
كما أشارت وزارة الخزانة إلى أن "العقوبات فرضت على 19 كيانا وسفينة متورطة في شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني"