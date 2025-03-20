نتائج المنتخبات العربية في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026

الخميس 20 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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كسب المنتخب السعودي نظيره الصيني بهدف دون رد، اليوم الخميس ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي مباراة أخرى خسر المنتخب البحريني من نظيره الياباني ضمن الجولة السابعة من الدور الثالث، فيما تمكنت عُمان من انتزاع نقطة من منتخب كوريا الجنوبية.

وفازت اليابان على ضيفتها البحرين بهدفين دون رد، اليوم الخميس، لتصبح أول فريق يتأهل للمونديال وتمدد سلسلة ظهورها في النهائيات لـ8 مرات متتالية.

كما فاز منتخب قطر على منتخب كوريا الشمالية بنتيجة 5-1.

وانتهت مباراة منتخب الكويت مع نظيره العراقي 2-2، فيما فاز منتخب إيران على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد. وتغلب منتخب الأردن 3-1 على منتخب فلسطين.