خلال اجتماع موسع مع قادة الكتائب والسرايا والضباط..قائد شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمأرب يشدد على رفع الجاهزية وتثبيت الأمن

الخميس 20 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

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شدد قائد شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة مأرب، العميد علي صالح دومان على أهمية تثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة مأرب، وحماية المنشآت الحكومية والخدمية، والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى حفظ السكينة العامة.

كما أكد دومان على استعداد الأجهزة الأمنية وجاهزيتها المستمرة، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات وجميع منتسبي شرطة المحافظة في تعزيز الأمن والاستقرار.

جاء هذا خلال ترأسه اجتماعًا موسعًا لمدراء الإدارات وقادة الكتائب والسرايا والضباط، حيث تم مناقشة سير العمل واستكمال الخطة الرمضانية.

كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحقيق أمن واستقرار مأرب، وشدد على ضرورة رفع الجاهزية واليقظة الأمنية في جميع المهام والمواقع.