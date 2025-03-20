مأرب: الجمعية الخيرية لتعليم القرآن تنظم برنامج سرد القرآني ل200 طالب.

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نظّمت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بمأرب، الخميس الموافق 20 رمضان، برنامج "السرد القرآني" بمشاركة 200 طالب من طلاب مراكز تعليم القرآن الكريم التابعة لها.
وفي هذا السياق، أوضح مدير دائرة التعليم في الجمعية، الدكتور حامد سند، أن مثل هذه البرامج تسهم في تحفيز طلاب الحلقات القرآنية على بذل المزيد من الجهد في حفظ القرآن الكريم وإتقانه، وتشجعهم على الاستمرار في حفظه، مع تدبر آياته ومعانيه.
كما وجّه مدير دائرة التعليم دعوة إلى رجال الخير والداعمين وكل المهتمين بكتاب الله للمساهمة في دعم ورعاية طلاب الحلقات القرآنية، بهدف بناء جيل واعٍ يحمل في قلبه قيم وأخلاق القرآن الكريم.
يشار الى ان الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم هي مؤسسة تعليمية أهلية تأسست عام 1413هـ/1992م، وتتخذ من محافظة مأرب مقرًا رئيسيًا لها. تُعتبر من أبرز المؤسسات القرآنية في اليمن، حيث أُسند إليها تنظيم المسابقات القرآنية في التلفزيون الرسمي للجمهورية اليمنية لمدة 22 عامًا.