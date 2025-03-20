فعالية حاشدة لمؤتمر مأرب الجامع ومجلس الجوف الوطني... دعوات لوحدة الصف الوطني لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.

الخميس 20 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - عبدالله العطار- خاص

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شهدت الفعالية التي دعا لها كلا من مؤتمر مأرب الجامع ومجلس الجوف الوطني حضورا واسعا من شخصيات رسمية وشخصيات وطنية من مختلف الأقاليم والقيادات العسكرية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي الفعالية التي حضرها وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود،

افتتحت الفعالية بكلمة المنظمين من قبل سنان العراقي ، أكد فيها على أن هذا اللقاء هو نافذة ودعوة للوحدة الوطنية في مواجهة تحديات المرحلة الحالية، وخاصة في ظل العدوان المستمر والحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية. وقال: "من خلال هذا اللقاء، نبعث رسالة قوية حول ضرورة توحيد الصف الوطني وإسناد الجيش في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية، ونحن في مؤتمر مأرب الجامع ومجلس الجوف الوطني نؤمن بأن الاتحاد هو السبيل الوحيد لتحقيق النصر واستعادة مؤسسات الدولة والنظام الجمهوري.

كما ألقيت في اللقاء عدد من الكلمات المتوالية لممثلي الأقاليم سبأ وتهامة وآزال وعدن ،ال أكدت جميعها على أهمية وحدة الصف الوطني، في مواجهة المشروع الحوثي... مشددين على ضرورة أن يكون اليمنيون يدًا واحدة في الدفاع عن الأرض والعرض، معبرين عن إستعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لقوات الجيش الوطني والمقاومة، وتعزيز قدرات الجيش في معركة استعادة الدولة ، التي يجب أن يكون لها الأولوية.

من جانب آخر، أشارت الكلمات إلى أن الحوثيين يهددون وحدة اليمن، ويجب التصدي لهم بكافة السبل، وابتأكيد على فعالية التحالف بين الأقاليم لتحقيق النصر الكامل.

وفي كلمة منظمات المجتمع المدني لمهدي بلغيث، عبر فيها عن دورها الفاعل وتوفير الدعم للنازحين والمتضررين من الحرب مؤكدا على أهمية إصلاح الوضع الاقتصادي المنهار، والعمل جنبًا إلى جنب مع القوات العسكرية لضمان تقديم المساعدة اللازمة للمدنيين ،كون الاستقرار السياسي والاقتصادي هو الأساس لتحقيق السلام الدائم، حتى تستعيد البلاد عافيتها.

وفي كلمة لرئيس مؤتمر مأرب الجامع، عبدالحق القبلي، أوضح فبها أهداف اللقاء الرمضاني وأهميته

في توحيد الجهود الوطنية.

وقال القبلي: "هدفنا من هذا اللقاء هو التأكيد على وحدة الصف الوطني في مواجهة مليشيا الحوثي، التي تسعى لتدمير اليمن عبر مشروعها الإمامي الكهنوتي، وأن سعي الجميع من أجل استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء من قبضة المليشيا هو هدف استراتيجي مشروع.

وتناول القبلي العديد من القضايا الوطنية الأساسية التي يجب أن تحظى باهتمام كافة اليمنيين في هذه المرحلة الدقيقة، من بينها ،إصلاح الوضع الاقتصادي، الذي يعاني من انهيار كبير. وأضاف: "علينا أن نعمل معًا لاستعادة عافية الاقتصاد الذي تضرر جراء الحرب، وضرورة إعادة بناء المؤسسات على أسس وطنية جديدة لا تسمح بمرور المشروع الحوثي المدمر.

تخللت الفعالية عدد من القصائد الشعرية التي ألقيت من قبل عدد من الشعراء البارزين، الذين عبروا عن معاناتهم وآمالهم في استعادة الوطن وتحقيق النصر على مليشيا الحوثي، لاقت إعجاب الحضور، ومثلت رسائل للوحدة والتضامن.