سياسي عراقي شيعي موالي لإيران يظهر فجأة في صنعاء.. وتقرير يكشف انتشار عسكريين من ''الحشد الشعبي'' في اليمن

الخميس 20 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تغطيات خاصة

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ظهر رئيس الوزراء العراقي الاسبق، عادل عبدالمهدي، في العاصمة اليمنية صنعاء، وفقاً لمقاطع مصورة تداولها نشطاء وقيادات في جماعة الحوثي، تضمنت ترحيباً به بعبارة: "أهلاً وسهلاً بك ضيفاً عزيزاً، نورت صنعاء".

ونشر الحوثيون مقطع الفيديو دون تقديم مزيد من التفاصيل حول أسباب الزيارة أو جدول أعمالها. ولم تعلن وسائل الإعلام الحوثية الرسمية عن وصول عبدالمهدي.

يُذكر أن عبدالمهدي، وهو سياسي شيعي معروف بولائه لإيران، تولى رئاسة الحكومة العراقية من 25 أكتوبر 2018 إلى 25 نوفمبر 2019، ممثلاً لتحالف دولة القانون الشيعي. وقد لعب دوراً بارزاً في تشكيل قوات "الحشد الشعبي"، التي أثار نفوذها المتزايد مخاوف دولية، ما أدى إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بالحكومة العراقية. وتحت ضغوط دولية وأزمة ثقة، إضافة إلى اتهامات بالفساد، اضطر عبدالمهدي إلى الاستقالة من منصبه.

وللحوثيين وجود في العراق، من خلال مكتب في بغداد ومكاتب أصغر في كركوك وجنوب العراق.

وقال تقرير مجلة أمريكية ''انه ورغم صعوبة تأكيد ذلك، أفادتنا مصادر سرية داخل العراق بأن مقاتلي الحوثيين يستخدمون معسكر تدريب في بلدة الخالص، ديالى، في منطقة تسيطر عليها كتائب حزب الله''.

في المقابل فإن بعض العسكريين من قوات الحشد الشعبي (الهيكل شبه العسكري الشيعي المدعوم من إيران) قد نُشروا خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية في اليمن لتدريب المقاتلين المحليين على تقنيات القتال الحديثة، ونشر الطائرات المسيرة المسلحة، وشن هجمات بالعبوات الناسفة. يُحسّن هذا التداخل بين مجموعات المحاور القدرات العسكرية للحوثيين وتكتيكاتهم العملياتية، ويُمكّنهم من مواصلة استغلال تهديد حقيقي لممرات الشحن البحري.