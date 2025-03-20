المحافظات المتوقع أن تشهد هطول أمطار رعدية خلال الساعات القادمة

الخميس 20 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تشهد محافظات في اليمن طقسًا متقلبًا خلال الساعات القادمة، حيث يتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية، فيما تشهد بعض السواحل اضطرابًا في البحر نتيجة الرياح القوية.

وفقًا للنشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر اليوم الخميس، من المتوقع أن تشمل الأمطار الرعدية محافظات غرب الجوف، صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة وذمار، حيث يُتوقع أن تتساقط الأمطار على هذه المناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وفي نشرته الجوية، أفاد المركز بأن كمية الأمطار التي تم قياسها في محطات الرصد الجوي في محافظة إب بلغت 4 ملم، فيما شهدت بعض المناطق الأخرى أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، خاصة في صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء وذمار.

وحذر المركز المواطنين في تلك المناطق من التواجد في بطون الأودية أو قرب مجاري السيول لتجنب المخاطر المحتملة نتيجة للفيضانات المفاجئة.

في الوقت نفسه، يتوقع أن تهب رياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن، تصل سرعتها إلى 28 عقدة. وعليه، فقد نبه المركز مرتادي البحر والصيادين إلى ضرورة الحذر من اضطراب البحر وارتفاع الموج في تلك المناطق.