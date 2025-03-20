شاهد الصور .. حريق هائل يلتهم جبل صبر في تعز ومناشدات عاجلة لإخماده

الخميس 20 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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شب حريق هائل في جبل صبر بمحافظة تعز، مساء اليوم الخميس، بدأ الساعة الخامسة والنصف ومستمر حتى الآن، وسط مناشدات عاجلة بالتدخل لإخماده.

وقالت مصادر محلية أن الحريق يتسع بشكل سريع بفعل الرياح ويقترب من القرى المجاورة، وسط قلق الأهالي، الذين يحاولون اخماد الحريق، دون جدوى، مع أنباء عن إصابة بعض المواطنين اثناء محاولتهم اخماده.

ولم يعرف سبب هذه الحرائق؛ لكن عادةً ما يقوم بعض المزارعين بحرق الحشائش اليابسة قبل موسم الصيف، في الجبال ظنًا منهم ان الرماد تتحول الى سماد يقوي الحشائش التي ستنموا من جديد مع موسم هطول الأمطار، ويبدوا أن هذا الحريق بدأ كذلك، ثم خرج عن السيطرة وفق بعض الأهالي، الذين تحدثوا لمأرب برس.