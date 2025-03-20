عاجل: الطيران الأمريكي يعاود قصف منطقة في صعدة معقل الحوثيين

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عاود الطيران الأمريكي اليوم الخميس، قصف منطقة في صعدة معقل الحوثيين شمال اليمن.
وقالت وسائل اعلام الحوثي ان غارات امريكية استهدفت الساعة الثامنة مساء اليوم منطقة العصايد في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، دون مزيد من التفاصيل.
وسبق أن تعرضت المنطقة لعدة غارات منذ اعلان واشنطن شن عملية واسعة ضد الحوثيين بدأتها السبت الماضي.