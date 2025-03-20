رسميا.. أول فريق يتأهل إلى كأس العالم 2026

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فازت اليابان بهدفين نظيفين، الخميس، على البحرين في سايتاما لتصبح أول فريق يتأهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم.
وبذلك تحافظ اليابان على ظهورها في نهائيات كأس العالم لثماني مرات متتالية.
واليابان هي أول فريق يتأهل عبر التصفيات إلى مونديال 2026، الذي تأهلت له أميركا والمكسيك وكندا بحكم كونها الدول المضيفة.
وسيشارك في مونديال 2026 لأول مرة في تاريخ كأس العالم 48 منتخبا