رسميا.. أول فريق يتأهل إلى كأس العالم 2026

الخميس 20 مارس - آذار 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

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فازت اليابان بهدفين نظيفين، الخميس، على البحرين في سايتاما لتصبح أول فريق يتأهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

وبذلك تحافظ اليابان على ظهورها في نهائيات كأس العالم لثماني مرات متتالية.

واليابان هي أول فريق يتأهل عبر التصفيات إلى مونديال 2026، الذي تأهلت له أميركا والمكسيك وكندا بحكم كونها الدول المضيفة.

وسيشارك في مونديال 2026 لأول مرة في تاريخ كأس العالم 48 منتخبا