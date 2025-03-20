معارك ضارية وسط الخرطوم.. والجيش يقترب من القصر الرئاسي

الخميس 20 مارس - آذار 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

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في تحول مهم بالحرب الدائرة في السودان، كشف التلفزيون الحكومي، الخميس، أن الجيش يقترب من السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم من قوات “الدعم السريع”.

وبينما لم تعقب قوات “الدعم السريع”، نقلت رويترز عن شهود عيان ومصادر عسكرية أن اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء قرب القصر الرئاسي مع سماع دوي انفجارات وضربات جوية للجيش استهدفت وسط العاصمة الخرطوم.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكن جنود “سلاح المدرعات” من الانفتاح شمالًا والوصول حتى جسر الحرية بوسط الخرطوم، بعد معارك عنيفة ضد عناصر الدعم السريع، التي أٌجبرت على التراجع نحو القصر الرئاسي وبعض مقرات المؤسسات الحكومية وجزيرة توتي.

وما زالت قوات “الدعم السريع”، تسيطر على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم، أبرزها و”مطار الخرطوم”، و”بنك السودان المركزي”، و”برج شركة زين للاتصالات”، و”برج الفاتح”، ومبنى “رئاسة الوزراء”، ومنطقة “السوق العربي”، و”أرض المعسكرات سوبا”، و”المدينة الرياضية”، ومعسكر “الدفاع الجوي”.

كما تسيطر على مقر “الاحتياطي المركزي”، ومعسكر “طيبة”، ومقر “جهاز الأمن والمخابرات”، ومباني “فرع الرياضة العسكري”، ومباني “معهد الاستخبارات العسكرية”، وأكاديمية “الأمن العليا”، وإدارة “العمليات الخاصة”، ومقر “الشرطة العسكرية”، و”وزارة الداخلية”، ووزارة “الخارجية”.

ويخوض الجيش السوداني، و”الدعم السريع” منذ منتصف شهر أبريل/نيسان 2023، حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 14 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلة بنحو 130 ألفًا.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.