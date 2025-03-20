الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية في كامل غزة... والقسام تستهدف تل أبيب

الخميس 20 مارس - آذار 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم (الخميس)، إن الجيش يشن حالياً هجمات في أنحاء قطاع غزة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية بدأت عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا، شمال القطاع، بينما أعلنت «كتائب القسام» أنها أطلقت رشقة صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إنه اعترض واحدة من ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي قذيفة واحدة بنجاح، بينما سقطت قذيفتان إضافيتان في منطقة مفتوحة، وأضاف البيان أن هذه هي المرة الأولى التي يتم إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل منذ تجدد القتال يوم الثلاثاء الماضي.

وقال أدرعي، في وقت سابق اليوم، إن الجيش بدأ عملية برية في منطقة تقع في وسط قطاع غزة وجنوبه لتوسيع ما سمّاه «المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه».

وأضاف، على منصة «إكس»، أن الجيش الإسرائيلي يحظر على سكان غزة الانتقال على محور صلاح الدين الذي يربط شمال قطاع غزة مع جنوبه.

وقال «تلفزيون الأقصى» الفلسطيني، في وقت سابق اليوم، إن 19 شخصاً لقوا حتفهم جراء غارات شنها الجيش الإسرائيلي على منطقتي خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة.

وشنّت إسرائيل فجر اليوم غارات جديدة على غزة أوقعت 70 قتيلاً على الأقلّ، وذلك بعيد توجيهها «إنذاراً أخيراً» لسكان القطاع الفلسطيني إذا لم تفرج حركة «حماس» عن الرهائن، في تصعيد أثار مخاوف استئناف الحرب.

وهرباً من القصف الإسرائيلي الدامي في شمال القطاع الفلسطيني، استأنفت عائلات رحلة النزوح التي تكررت مرات عدة أثناء الحرب، حاملة معها بعض الأغراض.

وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم، غارات على منازل في جنوب القطاع أوقعت عشرات القتلى والجرحى، وفق الدفاع المدني في غزة. وقُتل أكثر من 70 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، في غارات جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم، بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وفق ما أفادت به مصادر طبية وجهاز الدفاع المدني وشهود عيان