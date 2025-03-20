السعودية تدين استهداف موكب رئيس الصومال وقصف إسرائيل للأراضي السورية

الخميس 20 مارس - آذار 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي استهدف موكب الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكدت المملكة، في بيان لها، تضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مجددةً موقف المملكة الرافض لأعمال العنف والإرهاب والتطرف كافة.

كما أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لأراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي، وأدانت المملكة المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سورية والمنطقة من خلال هذه الانتهاكات المتكررة التي تخالف الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.

وأكدت المملكة ضرورة نهوض المجتمع الدولي أمام هذه الاعتداءات، وأهمية اضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكلٍ جاد وحازم أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سورية ومنع اتساع رقعة الصراع، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات، مجددةً تضامنها مع سورية حكومةً وشعبًا