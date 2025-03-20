في أمسية رمضانية لرابطة الجرحى بمأرب.. بلغيث: القيادة السياسية تقدر تضحيات الجرحى

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أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله أبو الغيث أن القيادة السياسية تولي ملف الجرحى والمعاقين اهتمامًا بالغًا تقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في سبيل الوطن مشيدًا بصمودهم وما قدموه من بطولات وما قدمه الشهداء في مختلف الجبهات على طريق النصر واستعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران
مؤكدا حرص القيادة على رعاية الجرحى والمعاقين والعمل على تحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في أمسية رمضانية نظمتها الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين في مدينة مأرب، بحضور نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل في القوات المسلحة اللواء الركن أحمد العابسي وعدد من القيادات العسكرية والمدنية وممثلي الجهات الحكومية، وجمع من الجرحى والمعاقين.
وأكدت الأمسية على أهمية الوفاء لتضحيات الجرحى والمعاقين وتعزيز الجهود لتحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة
من جانبه أشار رئيس الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين أحمد سيف الرمال أن الجرحى والمعاقين سطروا ملاحم الفداء في مختلف الجبهات ويستحقون كل أشكال الدعم والرعاية داعيًا إلى استكمال تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة برعايتهم وفي مقدمتها توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإنشاء الهيئة الوطنية لرعاية الجرحى وأسر الشهداء
وأكدت الأمسية على تعزيز الجهود المحلية والدولية لرعاية وتأهيل الجرحى والمعاقين وإيجاد حلول مستدامة تلبي احتياجاتهم وتسهم في إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، لا سيما في ظل التحديات الراهنة
وأعرب رئيس الرابطة عن تقديره لكافة الجهات الداعمة لهذه الفئة وعلى رأسها المشروع السعودي مسام لما يبذله من جهود في نزع الألغام والتخفيف من آثارها.
واختتمت الأمسية بالتأكيد على مواصلة النضال الوطني حتى استكمال تحرير اليمن وتحقيق السلام العادل والشامل.