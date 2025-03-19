تقرير دولي.. اليمن خامس أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم وأعداد النازحين ستصل الى اكثر من 5 مليون نازح ..

الأربعاء 19 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشف تقرير دولي حديث أن اليمن "تُعد خامس أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، ويُقدر عدد النازحين بنحو 4.8 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، ويعانون من نزوح متكرر وطويل الأمد مع احتمالات محدودة للعودة".

كما توقع القرير أن يرتفع أعداد النازحين داخلياً في اليمن، إلى أكثر من 5.1 مليون شخص بزيادة 340 ألف شخص هذا العام في ظل استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

ومثلت عمليات القمع والاعتقالات التي تمارسها المليشيات الحوثية في طليعة اسباب النزوح في اليمن.

جاء ذلك في تقرير حديث للمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، عن "توقعات النزوح العالمي لعام 2025"، والذي يغطي 27 دولة حول العالم بما فيها اليمن.

وقال المجلس: "من المتوقع أن يشهد اليمن زيادة قدرها 340 ألف نازح داخلي إضافي خلال العام الجاري 2025"، كما من المتوقع أن عدد النازحين الإضافيين سيزيد بنحو 400 ألف شخص بحلول نهاية عام 2026.

وأشار المجلس الدنماركي إلى أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال مأساوياً، "ووفقاً لخطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية، سيحتاج 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية عام 2025، كما سيعاني أكثر من 17 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد، من انعدام حاد في الأمن الغذائي، من بينهم 5 ملايين سيواجهون انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ