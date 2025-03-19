وزارة الدفاع الأمريكية: مصممون على تدمير قدرات الحوثيين العسكرية

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مع تواصل الضربات الجوية الأميركية على مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون المتحالفون مع إيران منذ أيام، وتهديد الرئيس دونالد ترامب الحوثيين بـ"الإبادة التامة"، أكد البنتاغون الأربعاء أن لديه أوامر من ترامب بمواصلة استهداف الحوثيين.
وقال لـقناة الحدث "لدينا قدرات كبيرة في الشرق الأوسط لضرب الحوثيين".
كما أضاف: "لدينا تصميم على تدمير قدرات الحوثيين العسكرية".
كذلك أردف: "استهدفنا أفراداً مرتبطين بالحوثيين في الهجمات الأخيرة".
في حين أوضح أن المعلومات تؤكد أن الإيرانيين مستمرون في تهريب السلاح للحوثيين.
جاء ذلك فيما شنت الولايات المتحدة بوقت سابق الأربعاء غارات على مواقع للحوثيين في صنعاء وصعدة والبيضاء والجوف.
كما طال القصف الأميركي مخازن أسلحة في مديرية الثورة بصنعاء.
كما تم أيضا استهداف أحد قيادات الحوثيين في مديرية الثورة بصنعاء.