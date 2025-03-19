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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

الأربعاء 19 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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سجل الريال اليمني في التعاملات المسائية غير الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء على النحو التالي:

• عدن

– الدولار:

الشراء: 2366

البيع: 2383

– السعودي:

الشراء: 621

البيع: 624

• صنعاء:

– الدولار:

الشراء: 535

البيع: 538

– السعودي:

الشراء: 140

البيع: 

140.40

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