أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

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سجل الريال اليمني في التعاملات المسائية غير الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الأربعاء على النحو التالي:
• عدن
– الدولار:
الشراء: 2366
البيع: 2383
– السعودي:
الشراء: 621
البيع: 624
• صنعاء:
– الدولار:
الشراء: 535
البيع: 538
– السعودي:
الشراء: 140
البيع:
140.40