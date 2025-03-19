تفاصيل لقاء الرئيس رشاد العليمي مع سفير تركيا

الأربعاء 19 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، في قصر معاشيق، سفير جمهورية تركيا مصطفى بولات بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى اليمن.

وأثنى رئيس مجلس القيادة على الجهود الدبلوماسية التي بذلها السفير بولات في تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، معبراً عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

كما أشاد الرئيس بمواقف تركيا الداعمة للشعب اليمني وقيادته السياسية، وكذلك دعمها في سعي اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والاستقرار.

كما أشار إلى الدور الكبير للمؤسسات الإغاثية والخيرية التركية في التخفيف من المعاناة الإنسانية.

وعبّر عن تقدير الحكومة والشعب اليمني للتسهيلات التي قدمتها تركيا للجالية اليمنية، بما في ذلك استقبال الآلاف من اليمنيين الذين لجؤوا إليها هروباً من بطش الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع المحلية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى أحمد نعمان