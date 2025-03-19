عاجل .. غارات أمريكية تستهدف منزلا لقيادي حوثي بحي الجراف بالعاصمة صنعاء وغارات أخرى على البيضاء والجوف

الأربعاء 19 مارس - آذار 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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شنت مقاتلات أمريكية غارات جوية على العاصمة صنعاء، وقالت المصادر ان ثلاث غارات استهدفت حي الجراف الذي يمثل غالبية ساكنيه من مؤيدي واتياع الحوثيين.

واكدت المصادر الى احد الغارات استهدفت منزلا لأحد القيادات الحوثية.

كما استهدفت الغارات ايضا محيط وزارة الاتصالات وهيئة البريد بصنعاء .

وكذلك مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

كما شنت الطائرات الأمريكية غارات جوية جديدة على مواقع تابعة لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت مواقع أخرى في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الأماكن المستهدفة.