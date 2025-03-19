رئيس الوزراء يرأس اجتماعاً  عاجلا لقيادة البنك المركزي ووزارتي المالية والنفط .. تفاصيل

الأربعاء 19 مارس - آذار 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركاً لقيادة البنك المركزي اليمني ووزارتي المالية والنفط والمعادن، كرس لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والخدمية.

وتناول الاجتماع الإجراءات المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية، للسيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى الخطط المعدة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي في جميع المحافظات، مع بدء تنفيذ قرار حظر استيراد مليشيا الحوثي الإرهابية للمشتقات النفطية والغازية بالتزامن مع تصنيفها منظمة إرهابية اجنبية، إضافة إلى الخطط التكاملية لتزويد محطات التوليد باحتياجاتها من المشتقات النفطية اللازمة للتشغيل، والاستعدادات الجارية للصيف القادم.

شارك في الاجتماع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ونائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور عمر باناجه، ونائب وزير المالية هاني وهاب، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، ووكيلا البنك المركزي حسين الدهمشي وحسين القعيطي، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق الوليدي.