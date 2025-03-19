وزير الدفاع اليمني يؤكد الجهوزية لمواجهة الحوثيين و بقوة

الأربعاء 19 مارس - آذار 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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في تصريحات حاسمة، أكد وزير الدفاع اليمني، الفريق ركن محسن الداعري، أن القوات المسلحة جاهزة تمامًا للتصدي لأي تحركات قد تقوم بها ميليشيات الحوثي.

وكشف الداعري، في أول تصريح له بعد الضربات الجوية الأميركية الأخيرة، أن الحوثيين يتحملون المسؤولية عن التصعيد الأخير وعسكرة المياه الإقليمية، مما زاد من معاناة الشعب اليمني.

وحذر الوزير من أن الجبهة العسكرية تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي تعمل بشكل منسق، حيث تتولى كل التشكيلات العسكرية مهمة مواجهة أي تهديدات.

كانت الولايات المتحدة قد أطلقت حملة عسكرية واسعة في 15 مارس، استهدفت الحوثيين بسبب هجماتهم المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف الداعري: "قواتنا المسلحة وكل التشكيلات العسكرية قادرة على التعامل بصلابة مع أي اعتداءات من الحوثيين، ونؤكد على التنسيق العالي الذي يتيح لنا العمل كقوة واحدة."

في سياق متصل، زعم متحدث باسم الحوثيين أنهم استهدفوا حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة، مستندين إلى ما وصفوه بـ "التحركات العدائية" في البحر الأحمر.

وفي إشارة إلى جهود السلام، أكد الداعري أن الحوثيين لطالما رفضوا جميع المبادرات السلمية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد.

وتكمن المهمة الأساسية الآن في الوقوف بحزم ضد أي تصعيد من قبل الحوثيين، وفقًا لما تشير إليه التطورات العسكرية والسياسية الراهنة.