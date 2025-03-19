الحرب على غزة مباشر.. مجازر جديدة وغارات متواصلة

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين في غارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء.
وكانت الغارات الكثيفة أسفرت أمس عن سقوط نحو 430 شهيدا، وأكثر من 500 جريح.
ووفقا لمكتب الإعلام الحكومي، فإن نحو ثلثي الضحايا أطفال ونساء، وهو ما اعتبره دليلا على نية مبيتة لدى الاحتلال لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية في حق غزة.
أعلن مدير المكتب الحكومي بغزة أن قطاع غزة دخل رسميا أولى مراحل المجاعة، عقب فقدان قرابة مليوني إنسان أمنهم الغذائي بالكامل.
وأضاف أن الأيام القادمة ستكون كارثية وخطيرة، ما لم يتوقف عدوان الاحتلال، وقد تنهار الحياة بشكل كامل في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعمل ضد حركة حماس بقوة متصاعدة؛
وأضاف، في كلمة مسجلة، أن المفاوضات ستستمر تحت النار، وأن إسرائيل ستواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب.
من جانبها، ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المواقف العربية وطالبت بالضغط على واشنطن لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل بغزة