تطورات جديدة وخطيرة في سوريا… والأمن السوري يعتقل قائد مطار حماة العسكري ويمشط محيط مطار حميميم

الأربعاء 19 مارس - آذار 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال مصدر أمني للجزيرة إن السلطات السورية ألقت القبض على اللواء عبد الوهاب عثمان قائد عمليات مطار حماة العسكري في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في حين أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلم كمية من الأسلحة والذخائر من أهالي مدينة اللاذقية في شمال غرب البلاد.

وقالت الوزارة إن الأمن العام في مدينة اللاذقية تسلّم كمية من الأسلحة والذخائر من أهالي حي زقزقانية.

وأضافت أن تسلم الأسلحة والذخائر جاء بموجب اتفاق مع أهالي الحي مما سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، قالت قوات الأمن العام إنها ضبطت وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر عثرت عليها خلال عملية تمشيط في محيط مطار حميميم بريف اللاذقية.

وأشارت إلى أن عملية التمشيط نفذت ضمن المنطقة الفاصلة بين القوات السورية والروسية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار. القبض على خلية في غضون ذلك، أعلنت الداخلية السورية أيضا أن إدارة الأمن العام تمكنت من إلقاء القبض على خلية كانت تختطف رجلا في مدينة اللاذقية، مشيرة إلى تمكنها من تحرير المخطوف.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الداخلية قولها في بيان "بعد متابعة ورصد دقيقين وبعملية أمنية محكمة تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية من تحرير أحد المختطفين وتأمين نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية كما تم إلقاء القبض على أفراد الخلية المتورطة في الجريمة وسيتم تحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

قصف في الأثناء، قالت سانا إن حزب الله اللبناني قصف بالمدفعية والرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قريتي زيتا والمصرية بريف حمص.

وتشهد الحدود السورية اللبنانية توترا وقصفا متبادلا منذ عدة أيام، بعد مقتل 3 جنود سوريين على الحدود بين البلدين.

وتشير مصادر سورية إلى مسؤولية حزب الله عن مقتل الجنود الثلاثة، لكن الحزب نفى مسؤوليته عن الحادثة