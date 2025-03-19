أجهزة الأمن تضبط كميات كبيرة من مخازن الذخيرة في محاولة تهريبها جنوب اليمن حيث الإنسان يصنع السعادة لصانع سعادة الأطفال.. رحلة التنقل بين محطات الألم والحرمان.. تفاصيل الحكاية بشكل عاجل الرياض توفد طائرة خاصة الى مطار سيئون وتستدعي رئيس حلف قبائل حضرموت وقائد قوات الحماية الحضرمية في موقف مخزي.. الرئاسة الفلسطينية تدين تصرفات حماس وتصفها بـ ''غير المسؤولة'' حسن نصرالله «يعيد» طبيبة لبنانية علوية من أمريكا الى لبنان بالقوة اليمن تعلن موقفها من القصف الإسرائيلي على قطاع غزه الحوثيون ينهبون مخازن برنامج الغذاء العالمي بمحافظة صعدة الكشف عن اسم قيادي حوثي قُتل في الغارات الأمريكية الأخيرة سلسلة غارات أمريكية دمرت مخزنًا سريًا استراتيجيًا داخل معسكر للحوثيين في الحديدة تقرير حقوقي شامل بين يدي العليمي.. توجيهات رئاسية بتسهيل عمل لجنة التحقيق الوطنية والتعامل بمسئولية مع ما يرد في تقاريرها
ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة، الأثنين، ضبط 43 كرتونًا تحتوي على مخازن ذخيرة فارغة، حيث يتضمن كل كرتون 60 مخزنًا، على متن سيارة نوع باص نوها موديل 2009م.
وبحسب مكتب الإعلام الأمني بشرطة محافظة شبوة، أن عملية الضبط في إطار جهود شرطة شبوة، المستمرة في مكافحة التهريب وتعزيز الأمن، قامت إدارة البحث الجنائي بمحافظة شبوة، ممثلة بقسم التحريات، بعملية رصد وتحري ناجحة أدت إلى ضبط مخازن ذخيرة فارغة على متن سيارة نوع باص نوها موديل 2009م.
وأوضح مكتب الإعلام الأمني بشبوة، أن العملية، أسفرت عن القبض على أربعة أشخاص متهمين باستلام هذه الشحنة ومحاولة تهريبها إلى دول القرن الأفريقي.
وتبين أن المخازن قادمة من محافظة صنعاء إلى مدينة عتق، حيث تمت عملية الضبط والتحفظ عليها مع المتهمين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهم للجهات المختصة.
وأشار مصدر أمني، في تصريح صحفي، إلى أن، العملية، تأتي في إطار جهود شرطة محافظة شبوة بقيادة مدير عام شرطة المحافظة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، لضبط المخالفات وتأمين المحافظة من محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة. مؤكدا بإن شرطة شبوة تلتزم بالعمل على حماية الأمن والسلامة العامة في المحافظة.