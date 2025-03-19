أجهزة الأمن تضبط كميات كبيرة من مخازن الذخيرة في محاولة تهريبها جنوب اليمن

الأربعاء 19 مارس - آذار 2025 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 71

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة، الأثنين، ضبط 43 كرتونًا تحتوي على مخازن ذخيرة فارغة، حيث يتضمن كل كرتون 60 مخزنًا، على متن سيارة نوع باص نوها موديل 2009م.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني بشرطة محافظة شبوة، أن عملية الضبط في إطار جهود شرطة شبوة، المستمرة في مكافحة التهريب وتعزيز الأمن، قامت إدارة البحث الجنائي بمحافظة شبوة، ممثلة بقسم التحريات، بعملية رصد وتحري ناجحة أدت إلى ضبط مخازن ذخيرة فارغة على متن سيارة نوع باص نوها موديل 2009م.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بشبوة، أن العملية، أسفرت عن القبض على أربعة أشخاص متهمين باستلام هذه الشحنة ومحاولة تهريبها إلى دول القرن الأفريقي.

وتبين أن المخازن قادمة من محافظة صنعاء إلى مدينة عتق، حيث تمت عملية الضبط والتحفظ عليها مع المتهمين لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهم للجهات المختصة.

وأشار مصدر أمني، في تصريح صحفي، إلى أن، العملية، تأتي في إطار جهود شرطة محافظة شبوة بقيادة مدير عام شرطة المحافظة، العميد الركن فؤاد محمد النسي، لضبط المخالفات وتأمين المحافظة من محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة. مؤكدا بإن شرطة شبوة تلتزم بالعمل على حماية الأمن والسلامة العامة في المحافظة.