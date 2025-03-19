بشكل عاجل الرياض توفد طائرة خاصة الى مطار سيئون وتستدعي رئيس حلف قبائل حضرموت وقائد قوات الحماية الحضرمية

الأربعاء 19 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - خاص

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كشفت مصادر مطلعة بمحافظة حضرموت عن تلقي كلا من رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي،

وقائد قوات حماية حضرموت أحمد العوبثاني دعوة لزيارة المملكة العربية السعودية، وكشف المصادر لمأرب برس ان الرياض أوفدت طائرة خاصة الى مطار سيئون كي تقلها الى الرياض .

وكشفت المصادر ان هذه الزيارة تهدف لإمتصاص التوتر الكبير الذي تصاعد بحضرموت بعيد زيارة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى حضرموت، كم سيتم مناقشة المستجدات على الساحة الحضرمية وفي مقدمتها آليات تنفيذ مطالب وحقوق أبناء المحافظة.

كما تأتي هذه الزيارة على وقع تصعيد متبادل بين حلف قبائل حضرموت ومليشيا الانتقالي عقب زيارة عيدروس الزبيدي للمحافظة وتهديداته للمكونات والقوى الحضرمية.

ويوم أمس، أعلن حلف قبائل حضرموت تأجيل اللقاء الذي دعا لعقده يوم غد الأربعاء، عقب هجوم مليشيا الانتقالي على القوى والمكونات الحضرمية والتهديد بإستخدام القوة للسيطرة على المحافظة.

وفي تصريح سابق أكد الشيخ عمرو بن حبريش أنهم لا يعترفون برئيس مجلس القيادة ولا بأعضاء المجلس الرئاسي، مشددًا على أن أي زيارة لهم إلى حضرموت لن تُرحب بها ما لم يتم تمكين أبناء المحافظة من حقوقهم المشروعة.