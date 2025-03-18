اليمن تعلن موقفها من القصف الإسرائيلي على قطاع غزه 

الثلاثاء 18 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للقصف الذي قامت به قوات الكيان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على قطاع غزه، وأسفر عن مئات الضحايا والجرحى من المدنيين.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيانها، ان ذلك يعد انتهاكاً سافراً لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، وافشالاً متعمداً للجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إنهاء الحرب و تحقيق السلام.

ودعا البيان، المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته، لوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، و إعلان وقف دائم لإطلاق النار، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ويحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.