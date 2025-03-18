الحوثيون ينهبون مخازن برنامج الغذاء العالمي بمحافظة صعدة

الثلاثاء 18 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 199

كشفت مصادر محلية بمحافظة صعدة شمال اليمن ان مليشيا الحوثي الإرهابية، قامت بنهب مخازن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الواقعة في منطقة خط الطلح، بمحافظة صعدة اليمنية واستولت عليها بالكامل.

وتأكيدا لذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأن مليشيا الحوثي قد استحوذت، على مخزن من المواد الغذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في مستودع بمحافظة صعدة اليمنية.

وذكرت القيادة المركزية في بيان على منصة أكس رصده مأرب برس أن هذا المخزون يحتوي على أكثر من 2.5 مليون كيلوغرام (ما يعادل 5.7 مليون رطل) من السلع الموجهة لتلبية احتياجات المدنيين في اليمن.

وأكدت سنتكوم أن هذا الاستيلاء غير المشروع من قبل الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب اليمني، ويشكل نموذجاً جديداً لما وصفته بـ “اللامبالاة الكاملة وغير المسؤولة” من قبل الحوثيين تجاه معاناة المدنيين.

وأضافت (سنتكوم) أن هذه الميليشيا تستمر في خرق القانون الإنساني الدولي، مما يهدد سلامة العاملين في مجال الإغاثة ويعرض المدنيين في اليمن لمزيد من المخاطر.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن أفعال الحوثيين تعكس عدم اهتمامهم بمصلحة الشعب اليمني، واستمرار هجماتهم على العمليات الإنسانية.