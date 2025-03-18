حسن نصرالله «يعيد» طبيبة لبنانية علوية من أمريكا الى لبنان بالقوة اليمن تعلن موقفها من القصف الإسرائيلي على قطاع غزه الحوثيون ينهبون مخازن برنامج الغذاء العالمي بمحافظة صعدة الكشف عن اسم قيادي حوثي قُتل في الغارات الأمريكية الأخيرة سلسلة غارات أمريكية دمرت مخزنًا سريًا استراتيجيًا داخل معسكر للحوثيين في الحديدة تقرير حقوقي شامل بين يدي العليمي.. توجيهات رئاسية بتسهيل عمل لجنة التحقيق الوطنية والتعامل بمسئولية مع ما يرد في تقاريرها شرطة مأرب تقيم البرنامج التوجيهي الرمضاني لمنتسبيها في الوحدات الأمنية بالمحافظة حماس تنعي ثُلة من كبار قادتها استشهدوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ''الأسماء'' أبناء إقليم عدن بمأرب يقيمون أمسية رمضانية في إطار رفع الجاهزية والاستعداد لمعركة التحرير القادمة. الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد الناطق باسم جناحها العسكري وتكشف هويته
كشفت مصادر محلية بمحافظة صعدة شمال اليمن ان مليشيا الحوثي الإرهابية، قامت بنهب مخازن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الواقعة في منطقة خط الطلح، بمحافظة صعدة اليمنية واستولت عليها بالكامل.
وتأكيدا لذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأن مليشيا الحوثي قد استحوذت، على مخزن من المواد الغذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في مستودع بمحافظة صعدة اليمنية.
وذكرت القيادة المركزية في بيان على منصة أكس رصده مأرب برس أن هذا المخزون يحتوي على أكثر من 2.5 مليون كيلوغرام (ما يعادل 5.7 مليون رطل) من السلع الموجهة لتلبية احتياجات المدنيين في اليمن.
وأكدت سنتكوم أن هذا الاستيلاء غير المشروع من قبل الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب اليمني، ويشكل نموذجاً جديداً لما وصفته بـ “اللامبالاة الكاملة وغير المسؤولة” من قبل الحوثيين تجاه معاناة المدنيين.
وأضافت (سنتكوم) أن هذه الميليشيا تستمر في خرق القانون الإنساني الدولي، مما يهدد سلامة العاملين في مجال الإغاثة ويعرض المدنيين في اليمن لمزيد من المخاطر.
وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن أفعال الحوثيين تعكس عدم اهتمامهم بمصلحة الشعب اليمني، واستمرار هجماتهم على العمليات الإنسانية.