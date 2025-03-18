الكشف عن اسم قيادي حوثي قُتل في الغارات الأمريكية الأخيرة

الثلاثاء 18 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تغطيات

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قالت مصادر محلية وإعلامية متطابقة إن الغارات التي وقعت في 16 مارس/آذار الجاري على المجمع الحكومي في مدينة الجوف شمال شرق اليمن، دمرت أسلحة خزنتها مليشيات الحوثي داخل المباني، فضلًا عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها بينهم قيادي كبير.

وبحسب المصادر، فإن أبرز الشخصيات التي قتلت في ضربات الجوف كان القيادي الحوثي زين العابدين علي عبدالله المحطوري (أبو طه)، مع خمسة آخرين من مرافقيه.

وأشارت المصادر إلى أن المحطوري، المنحدر من محافظة حجة، كان "المسؤول الأمني عن مدينة الحزم وقائد قوات حماية المجمع الحكومي بالمحافظة، وأسندت له عدة مهام أمنية قيادية خلال السنوات الماضية".

وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي أبلغت عائلة المحطوري بمقتله، وأن دفنه سيتم في صنعاء خلال الأيام المقبلة.