سلسلة غارات أمريكية دمرت مخزنًا سريًا استراتيجيًا داخل معسكر للحوثيين في الحديدة

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قالت مصادر عسكرية يمنية اليوم الثلاثاء، أن الغارات الأمريكية على محافظة الحديدة، غرب اليمن، خلال الساعات الماضية، استهدفت مخزنًا سريًا استراتيجيًا لمليشيات الحوثي، قرب ميناء الحديدة.
وذكرت المصادر لـ ''موقع العين الإخبارية'' إن الغارات الأمريكية دمرت معسكرًا ومخزنًا استراتيجيًا كانت مليشيات الحوثي قد شيدته بجوار مصنع أسمنت باجل، الواقع على بعد 50 كيلومترًا من ميناء الحديدة.
ووفقًا لذات المصادر، فإن المعسكر والمخزن كانا يضمان عشرات الدوريات والآليات المدرعة لمليشيات الحوثي، والتي دُمرت بالكامل في سلسلة الغارات التي وقعت أمس الإثنين.
وأوضحت أن عناصر الحوثي فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا بمحيط المنطقة الواقعة جنوب غرب مدينة باجل (شمال شرق الحديدة).
ومنعت المليشيات أي شخص من الاقتراب من المكان، وتكتمت على القصف بشدة ولم تعلن عنه حتى في وسائل إعلامها، في محاولة للتعتيم على خسائرها واحتمائها بالمنشآت المدنية، طبقًا للمصادر.