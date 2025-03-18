شرطة مأرب تقيم البرنامج التوجيهي الرمضاني لمنتسبيها في الوحدات الأمنية بالمحافظة

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أقامت إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالإدارة العامة لشرطة المحافظة مساء اليوم البرنامج التوجيهي الرمضاني لمنتسبي الوحدات الأمنية بشرطة المحافظة،
وخلال البرنامج أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بإدارة عام شرطة المحافظه العقيد/ لطف الدحومة أن البرنامج التوجيهي الرمضاني يهدف إلى تعزيز القيم الإيمانية والروحانية والأخلاقية لدى رجل الأمن خلال شهر رمضان المبارك كما قدم الشكر والتقدير لمدير عام شرطة المحافظه اللواء/ يحيى علي حُميد الذي يولي اهتمامه بمنتسبي الأجهزة الأمنية بالمحافظة.
الى ذلك القيت محاضرتين الأولى بعنوان (الثبات عند الشدائد) تناولت الثقه بالله والقياده والثقه بازملاء، والمحاضرة الثانية بعنوان (متطلبات النصر وعوامله) بالصبر علئ البلاء كما يسهم البرنامج في رفع مستوى الوعي الأمني والفكري لدى منتسبي الأجهزة الأمنية، ويعزز التطوير والارتقاء بمستوى الأداء الأمني في تنفيذ المهام الأمنية الميدانية، وتعزيز روح المسؤولية الأمنية في خدمة المواطن والمجتمع، وحماية المؤسسات والمنشآت الحكومية والحيوية والممتلكات العامة والخاصة، وحفظ السكينة العامة بالمحافظة
هذا ويأتي البرنامج التوجيهي
برعاية مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء/ يحيى علي حُميد وفق خطة وزارة الداخلية والذي يستهدف جميع منتسبي وزارة الداخلية في المحافظات المحررة والذي يهدف الى توعية منتسبي الأجهزة الأمنية بالمحافظة و يستمر طيلة شهر رمضان المبارك.
حضر الفعالية قائد المنطقة الأمنية الأولى العقيد/ عدالرحمن شبين وعدد من الضباط الأمنيين بشرطة المحافظه