حماس تنعي ثُلة من كبار قادتها استشهدوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ''الأسماء'' أبناء إقليم عدن بمأرب يقيمون أمسية رمضانية في إطار رفع الجاهزية والاستعداد لمعركة التحرير القادمة. الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد الناطق باسم جناحها العسكري وتكشف هويته أبناء حضرموت يطالبون برحيل عيدروس الزبيدي ... وبن حبريش يوبخ الانتقالي.. هم يجندون خارج الدولة ومعسكراتهم خارج الدولة وأعلامهم غير أعلام الدولة إدانة يمنية خليجية لاستئناف جيش الإحتلال عدوانه الغاشم على قطاع غزة تفاصيل مباحثات العميد طارق صالح مع السفير الأمريكي بخصوص الغارات الجوية الامريكية على مليشيا الحوثي 5 فوائد في تناول الموز خلال شهر رمضان.. تعرف عليها 5 مخاطر يسببها الإفراط في تناول السكر خلال رمضان شرب هذا النوع من العصير في رمضان .. يمثل كنز طبيعي لمرضى فقر الدم قفزه نوعية وارتفاع جنوني ..الذهب يتخطى 3 آلاف دولار مجدداً
نظم أبناء إقليم عدن أمسية رمضانية في محافظة مأرب تحت شعار "رمضان شهر الانتصارات"، وذلك في إطار رفع الجاهزية والاستعداد لمعركة التحرير القادمة، وإحياء الروح الإيمانية والمعاني الجهادية بين الحاضرين.
وخلال الأمسية، ألقى المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن/ عادل القميري كلمة أكد فيها على أهمية الجاهزية العالية والاستعداد للمرحلة القادمة، مشددًا على ضرورة وحدة الصف وتعزيز الروح الوطنية.
وتعهد القميري للشعب بالسير على درب الكفاح والنضال لتطهير اليمن مما وصفه "بدنس الكهانة والجهل والتخلف" مليشيات الحوثي الارهابية.
كما تضمنت الأمسية محاضرة ألقاها الشيخ محمد الرويشان، تناول فيها دروس رمضان في الصبر والجهاد، إلى جانب قصيدة للشاعر مجلي القبيسي، ومجموعة من المشاركات الشعرية والفنية التي عززت الأجواء الحماسية.
وافتُتحت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور محمد القباطي، رحب فيها بالحاضرين وأكد على أهمية هذه اللقاءات في توحيد الجهود نحو الهدف المشترك.
تخللت الفعالية العديد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية للشاعر مجلي القبيسي ، نالت استحسان الحضور
هذا وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تحفيز أبناء الإقليم ورفع مستوى الوعي والاستعداد للمرحلة القادمة.