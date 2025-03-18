أبناء إقليم عدن بمأرب يقيمون أمسية رمضانية في إطار رفع الجاهزية والاستعداد لمعركة التحرير القادمة.

الثلاثاء 18 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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نظم أبناء إقليم عدن أمسية رمضانية في محافظة مأرب تحت شعار "رمضان شهر الانتصارات"، وذلك في إطار رفع الجاهزية والاستعداد لمعركة التحرير القادمة، وإحياء الروح الإيمانية والمعاني الجهادية بين الحاضرين.

وخلال الأمسية، ألقى المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن/ عادل القميري كلمة أكد فيها على أهمية الجاهزية العالية والاستعداد للمرحلة القادمة، مشددًا على ضرورة وحدة الصف وتعزيز الروح الوطنية.

وتعهد القميري للشعب بالسير على درب الكفاح والنضال لتطهير اليمن مما وصفه "بدنس الكهانة والجهل والتخلف" مليشيات الحوثي الارهابية.

كما تضمنت الأمسية محاضرة ألقاها الشيخ محمد الرويشان، تناول فيها دروس رمضان في الصبر والجهاد، إلى جانب قصيدة للشاعر مجلي القبيسي، ومجموعة من المشاركات الشعرية والفنية التي عززت الأجواء الحماسية.

وافتُتحت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور محمد القباطي، رحب فيها بالحاضرين وأكد على أهمية هذه اللقاءات في توحيد الجهود نحو الهدف المشترك.

تخللت الفعالية العديد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية للشاعر مجلي القبيسي ، نالت استحسان الحضور

هذا وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى تحفيز أبناء الإقليم ورفع مستوى الوعي والاستعداد للمرحلة القادمة.