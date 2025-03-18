الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد الناطق باسم جناحها العسكري وتكشف هويته

الثلاثاء 18 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - تغطيات

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أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد الناطق باسم جناحها العسكري "سرايا القدس" الملقب بـ "أبو حمزة" إثر غارة إسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان: "بكل فخر واعتزاز، تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني العظيم وإلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية، القيادي الشهيد ناجي أبو سيف (أبو حمزة)، الناطق باسم سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الذي اغتاله جيش الإجرام في استهداف غادر طال عائلته وعائلة أخيه".

وأضاف: "لقد عرف الإعلام الشهيد صوتا من أصوات المقاومة، لا يخشى في الله لومة لائم، بليغا في فصاحته، وجريئا في مواقفه البطولية المعبرة عن المقاومة، والمدافعة عن حقوق شعبنا، وما بدل تبديلا".

وأكدت الحركة أن "هذا الاغتيال الغادر والحاقد الذي ارتكبه الكيان الصهيوني النازي المجرم، ضمن سلسلة من المجازر الوحشية والدموية التي سفكت خلال الساعات الماضية دماء المئات من الأبرياء والأطفال والنساء، بدعم وتشجيع وتمويل من الإدارة الأمريكية، أمام صمت العالم العاجز والجبان، سيزيدنا إصرارا وتصميما على التمسك بالدفاع عن شعبنا وحقوقه حتى إفشال أهداف العدوان كاملة".

وتسبب القصف الإسرائيلي وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية بمقتل أكثر من 400 فلسطيني وإصابة أكثر من 560 آخرين في غارات إسرائيلية على غزة بعد إعلان حكومة نتنياهو استئناف الحرب على القطاع، فيما لايزال عددا من الضحايا تحت الركام.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي، تشن قوات جيش الدفاع والشاباك هجوما واسعا على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة".

من جانبها، اتهمت حركة "حماس" نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته، داعية " أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للتظاهر رفضا لاستئناف الحرب".