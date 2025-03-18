تفاصيل مباحثات العميد طارق صالح مع السفير الأمريكي بخصوص الغارات الجوية الامريكية على مليشيا الحوثي

الثلاثاء 18 مارس - آذار 2025 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح مع الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، ضرورة تدابير صارمة لضمان تجنب وقوع إصابات بين المدنيين، وتركيز العمليات الجوية على قيادات جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عضو المجلس "طارق صالح" مع السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، بحث فيه الجانبان التطورات الأخيرة والمستجدات في اليمن، في ظل الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين، رداً على تهديداتهم للملاحة الدولية في البحر الأحمر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبحسب الوكالة الرسمية، اتفق الجانبان على ضرورة تدابير صارمة لضمان تجنب وقوع إصابات بين المدنيين، وتركيز العمليات على قيادات الجماعة المدعومة إيرانيا، التي قالت إنها أدخلت اليمن في حروب لم تنتهي منذ بدء تمردهم على الدولة وحتى اليوم.

وأكد صالح أن مواجهة تهديد الحوثيين "يتطلب موقفاً دولياً موحدا، ودعماً شاملاً للحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة على البلاد، وإنهاء الانقلاب، والوقوف إلى جانب اليمنيين لبناء دولة قائمة على حسن الجوار والشراكة المتينة مع المجتمع الدولي"