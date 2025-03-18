5 فوائد في تناول الموز خلال شهر رمضان.. تعرف عليها

الثلاثاء 18 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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الموز من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم حيث يساعد تناوله في تعزيز صحة الجسم بشكل كبير ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز فوائد الموز في رمضان وفقًا لما ذكره موقع " times of india".

فوائد تناول الموز في رمضان

١- تعزيز طاقة الجسميحتوي الموز على كمية جيدة من السكريات الطبيعية، وبالتالي فإن تناوله بعد الصيام لفترة طويلة يساعد في إمداد الجسم بالطاقة ومن ثم تقليل الشعور بالإرهاق والتعب عند الصيام في اليوم التالي.

٢- مصدر غني بالبوتاسيوميتميز الموز باحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو عنصر ضروري للحفاظ على توازن السوائل في الجسم ومنع الجفاف، بالإضافة إلى تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

٣- تحسين صحة الجهاز الهضميالموز من الأطعمة الغنية بكمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، وهي أكثر المشاكل الشائعة خلال شهر رمضان، كما يساعد أيضًا في تهدئة المعدة وتخفيف الحموضة والحرقة.

٤- تحسين الحالة المزاجيةيحتوي الموز على مادة التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى سيروتونين في الجسم، حيث يساعد تحسين الحالة المزاجية والشعور بالسعادة والحد من التوتر والعصبية.

٥- مصدر للفيتامينات والمعادنالموز من أكثر الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وفيتامين B6 والمغنيسيوم، وجميعها يساعد في تعزيز صحة الجسم وتقليل فرص الإصابة بالأمراض