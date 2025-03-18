5 مخاطر يسببها الإفراط في تناول السكر خلال رمضان

الثلاثاء 18 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 79

يعد الإفراط في تناول السكر من العوامل التي قد تؤثر بشكل سلبي على الصحة خاصة خلال شهر رمضان، حيث يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية مثل السمنة، داء السكري، وتسوس الأسنان، كما أن السكريات التي تضاف إلى الأطعمة المصنعة تؤدي للعديد من المشاكل.

أضرار الإفراط في السكر

ويستعرض موقع "الكونسلتو"، خلال السطور التالية أبرز المخاطر التي يسببها الإفراط في تناول السكر، وفقا لموقع "medical news today".زيادة الوزنالأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة غنية بالسعرات الحرارية، تؤدي إلى زيادة الوزن حتى مع ممارسة الرياضة بانتظام.

وتشير الأبحاث إلى أن السكر يساهم في اضطراب مسارات تنظيم الجوع في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة تناول الطعام وبالتالي زيادة الوزن، كما أن السكريات المضافة لا توفر شعورًا بالشبع لفترات طويلة، مما يؤدي إلى تناول المزيد من الطعام بشكل متكرر.

السكر يرتبط بشكل قوي بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، على الرغم من أن السكر بمفرده لا يسبب المرض، إلا أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر، وخاصة المشروبات السكرية، تساهم بشكل كبير في زيادة الوزن، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكري.

وتشير الدراسات إلى أن استهلاك المشروبات السكرية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة 26% مقارنة بمن يستهلكون كميات قليلة منها.

أحد المشاكل الصحية المرتبطة بالإفراط في تناول السكر حدوث تسوس للأسنان، حيث تتفاعل البكتيريا في الفم مع السكريات، مما يؤدي إلى إفراز حمض يضر بالأسنان ويسبب تسوسًا، وقد يؤدي تناول السكر بكثرة إلى تلف دائم للأسنان، مما يستدعي ضرورة تقليل استهلاك السكر للحفاظ على صحة الفم.

أمراض القلبمن المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في تناول السكر الإصابة بأمراض القلب، حيث أظهرت دراسة استمرت 15 عامًا أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من السكر المضاف هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، ومن بين العوامل التي تسهم في هذا الخطر، شرب المشروبات السكرية التي تعد الأكثر ضررًا، حيث إنها غنية بالسعرات الحرارية ولا تؤثر على الشعور بالجوع