شرب هذا النوع من العصير في رمضان .. يمثل كنز طبيعي لمرضى فقر الدم

الثلاثاء 18 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يُعد عصير البرتقال من أكثر المشروبات الرمضانية شيوعًا بين الأشخاص، ويمل الكثير إلى تناوله لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية التي تدر نفعًا على الصحة، فضلًا عن مذاقه المتميز، فماذا عن تناوله لمرضى فقر الدم؟يستعرض "الكونسلتو" في هذه السطور فوائد تناول عصير البرتقال لمرضى فقر الدم في رمضان، وذلك وفقًا لما ذكره موقع WebMD .

أظهرت الدراسات أن عصير البرتقال له العديد من الفوائد على الصحة، لاحتوائه على الكثير من الفيتامنيات والمعادن ومضادات الأكسدة، ومن بين هذه الفوائد علاج فقر الدم "الانيميا".

يحتوي عصير البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C وفيتامين ج الذي لهما دورًا فعال في امتصاص الحديد من الطعام، ولذلك ينصح بتناول شرب عصير البرتقال لمرضى فقر الدم.

فوائد عصير البرتقال الأخرىيحتوي عصير البرتقال على العديد من العناصر الغذائية التي تعود بالنفع على الصحة، ومن بين هذه الفوائد:

تعزيز صحة الجهاز المناعيعصير البرتقال يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي، وتقليل نسبة الإصابة بالأمراض الُمزمنة.

يلعب البرتقال دورًا فعال في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وعناصره الغذائية العالية.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يساهم تناول عصير البرتقال على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين عمليتي الهضم والإخراج وتقليل احتمالية الإصابة بالإمساك المزمن، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

تعزيز صحة البشرة

يساهم تناول عصير البرتقال في التقليل من ظهور التجاعيد خاصةِ المبكرة لانه يحفز على انتاج الكولاجين التي تعزز صحة الجلد.

تناول عصير البرتقال يعزز من صحة العظام، ويقلل من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام لاحتوائه نسبة عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وهم ثلاث عناصر لهم دورًا فعال في تعزيز صحة العظام وتقويه