الحوثي يعلن استهداف حاملة طائرات أميركية للمرة الثالثة خلال 48 ساعة قادة الحوثيين خرجوا من صنعاء بحافلات مظللة.. مصادر تكشف 3 دول عربية الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية 3 دول عربية الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية الصين تُبطئ دوران الأرض.. ودول آسيوية تحاول إيقاف خطتها المرعبة الجيش الوطني يعلن إحباط عمليات عدائية لمليشيات الحوثي في مأرب والجوف وتكبدها خسائر فادحة حصيلة غارات إسرائيل على غزة تواصل الارتفاع.. أرقام مفجعة من أبرز قادة حماس الذين قُتلوا في الضربات الإسرائيلية على غزة دور الإعلام في تعزيز الوعي الوطني ودعم مسار استعادة الدولة.. ندوة نقاشية بمحافظة مأرب حيث الانسان يعيد البسمة للأطفال الملتحقين بمركز يؤهل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة تريم بحضرموت.. تفاصيل الحكاية
قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن غارات أميركية استهدفت العاصمة صنعاء يوم الاثنين، في ما أعلنت الجماعة في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء أنها استهدفت حاملة الطائرات الأميركية (يو.إس.إس هاري ترومان) بصاروخين وطائرتين مُسيرتين، وذلك للمرة الثالثة خلال 48 ساعة.
وأضافت في بيان أنها استهدفت أيضا مدمرة أميركية بصاروخ وأربع طائرات مُسيرة.
وقالت الجماعة إن «استمرار الاعتداءات الأميركية على اليمن يؤثر سلبا على حركة الملاحة الدولية»، مضيفة أنها لن تتوقف عن استهداف «كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان على بلدنا».
وذكرت الجماعة في وقت سابق أن قصفا أميركيا استهدف منطقة جبل صرف في مديرية بني حشيش، ومنطقة أخرى في مديرية الثورة في صنعاء. وأفادت زيضا بأن قصفا أميركيا استهدف منطقة العرج في مديرية باجل بالحديدة في غرب البلاد.
وبدأت الولايات المتحدة يوم السبت شن ضربات تستهدف جماعة الحوثي بعدما أعلنت الجماعة المتحالفة مع إيران أنها ستستهدف مجددا السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب.
وقال الحوثيون إن الهجمات الأميركية أسقطت 53 قتيلا. وقال مسؤولون أميركيون إن الضربات ستستمر أياما وربما أسابيع إذا لم تتوقف هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر