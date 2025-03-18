الجيش الوطني يعلن إحباط عمليات عدائية لمليشيات الحوثي في مأرب والجوف وتكبدها خسائر فادحة

الثلاثاء 18 مارس - آذار 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أحبطت القوات المسلحة، عمليات عدائية لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، في جبهات محافظتي مأرب والجوف.

وقال مصدر عسكري لـ (سبتمبر نت) "أن القوات المسلحة، تصدت لعمليات عدائية للمليشيات الحوثية في قطاع "الأعيرف" بالجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأضاف المصدر "أن المواجهات أسفرت عن استشهاد أحد أبطال الجيش، وإصابة 4 أخرين".. لافتاً إلى أن قوات الجيش استهدفت تحركات عدائية لمليشيات الحوثي في الجبهات الشمالية والغربية لمحافظة مأرب، مما أدى إلى تدمير معدات ثقيلة تابعة للمليشيا استخدمتها لاستحداث تحصينات، وإعطاب أسلحة وعيارات في مرابضها.

كما قامت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة باعتراض طيران مسيّر مجنح للمليشيات الحوثية الإرهابية.

وفي محافظة الجوف تصدت القوات المسلحة، لمحاولات هجومية عدائية لمليشيات الحوثي في قطاع الجدافر نتج عنها إصابة اثنين من أبطال الجيش.

وتعاملت القوات المسلحة مع مصادر النيران المعادية وتمكنت من اعطاب أسلحة وآليات للمليشيا الإرهابية وتكبيدها خسائر في الأرواح.

كما تمكنت الدفاعات الجوية لقوات الجيش من اعتراض طيران مسيّر مجنح للمليشيات الإرهابية في قطاع جبهات العلم بذات المحافظة