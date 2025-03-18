اللجنة العليا للحج تؤكد على استكمال إجراءات السداد وتحويل المبالغ لضمان جاهزية الموسم

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دعت اللجنة العليا للحج، اليوم الاثنين الموافق 17مارس 2025م، في اجتماعها الدوري ، بديون عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن الحجاج والمنشآت المعتمدة على أهمية استكمال إجراءات سداد قيمة برامج الحج في المواعيد المحددة، لضمان تنفيذ الترتيبات اللازمة بسلاسة، كما أوصى المجتمعون الجهات المختصة في وزارة المالية والبنك المركزي بسرعة تحويل مبالغ الحجاج إلى الأراضي المقدسة، لاستكمال التعاقدات مع الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات، بما يضمن توفير كافة التسهيلات المطلوبة للحجاج قبل انطلاق الموسم.
وشدد الدكتور الرباش على أهمية استكمال المراحل التحضيرية وفق الجدول الزمني المحدد، مع ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات لضمان مواكبة الاستعدادات في الأرض المقدسة، سواء فيما يخص الأبراج الفندقية، أوخدمات الإعاشة، أو وسائل النقل.
كما استعرض الاجتماع آليات تسريع ترحيل أموال الحجاج إلى مكة، والتأكيد على الالتزام باللقاحات الضرورية لضمان سلامة الحجاج.
وترأس اللقاء وكيل قطاع الحج والعمرة ونائب رئيس اللجنة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيدمي، لمناقشة مستجدات الاستعدادات لموسم حج 1446هـ.
واختتم الاجتماع بالتشديد على أهمية تكامل الجهود بين كافة الجهات المعنية، لإنجاح موسم الحج، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير.