مقاومة قبيلة أرحب تدعو المجلس الرئاسي إلى اتخاذ قرار الحسم وتمويل معركة الخلاص وتعلن.جاهزيتها العالية لرفد الجبهات بكافة سبل الدعم

الثلاثاء 18 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - خاص

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طالبت مقاومة قبيلة أرحب القيادة السياسية ممثلة بالمجلس الرئاسي إلى اتخاذ قرار الحسم وتمويل معركة الخلاص واستغلال حالة الانهيار التي يمر بها المشروع الايراني في المنطقة واقناص الفرصة وتحريك عجلة التحرير بوتيرة عالية.

كما دعت مقاومة أرحب القوى السياسية المنضوية تحت راية الشرعية الى تناسي الخلافات وعدم اجترار الماضي وتسخير قدراتهم في معركة استعادة الدولة و إنهاء الانقلاب الحوثي .

جاء هذا خلال امسية رمضانية اقامتها مقاومة قبيلة أرحب الليلة "١٧" رمضان

لأبناء القبيلة المتواجدين بمحافظة مأرب

وخلال الفعالية أكد أبناء أرحب على جاهزيتهم العالية لرفد الجبهات بكافة سبل الدعم والمشاركة الفاعلة في معركة الخلاص وفاءً للشهداء والجرحى الذين ارتقوا في معركة الكرامة والدفاع عن الذات والهوية اليمنية والمقدرات الوطنية من أبناء القبيلة وأبناء اليمن عامة

و في كلمة الترحيب ألقاها عضو مجلس مقاومة أرحب الشيخ "يحيى السعداني" أكدت مقاومة أرحب على ضرورة مواصلة معركة الحسم والخلاص من تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية خصوصاً وأن المجتمع في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية بات مهيئاً للنصر والخلاص من المشروع السلالي الذي ارتكب أفضع الجرائم بحق الإنسان اليمني على مختلف الصعد