مقاومة قبيلة أرحب تدعو المجلس الرئاسي إلى اتخاذ قرار الحسم وتمويل معركة الخلاص وتعلن.جاهزيتها العالية لرفد الجبهات بكافة سبل الدعم وول ستريت جورنال تسخر من تعامل الرئيس الأمريكي السابق مع الحوثيين وتورد بعض أخطائه حنين اليمنيين يتجدد كل رمضان للراحل يحيى علاو وبرنامج ''فرسان الميدان'' عاجل: الدفاع الأمريكية تعلن مقتل عشرات القادة الحوثيين بينهم عسكريين وتكشف حصيلة ''الموجة الأولى'' من ضرباتها وعدد الأهداف التي قصفتها الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمعاقبة الحوثيين كما فعلت أمريكا ويتحدث عن السبيل الوحيد لإنهاء التهديدات الإرهـ.ابية ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة ويحملها مسؤولية هجمات الحوثيين عاجل: أمريكا تكشف متى ستتوقف ضرباتها ضد الحوثيين غارات أمريكية تدمر مصنعًا في الحديدة جدول مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة استهداف الأمم المتحدة واشتباكات دامية.. ماذا يحدث في جنوب السودان
طالبت مقاومة قبيلة أرحب القيادة السياسية ممثلة بالمجلس الرئاسي إلى اتخاذ قرار الحسم وتمويل معركة الخلاص واستغلال حالة الانهيار التي يمر بها المشروع الايراني في المنطقة واقناص الفرصة وتحريك عجلة التحرير بوتيرة عالية.
كما دعت مقاومة أرحب القوى السياسية المنضوية تحت راية الشرعية الى تناسي الخلافات وعدم اجترار الماضي وتسخير قدراتهم في معركة استعادة الدولة و إنهاء الانقلاب الحوثي .
جاء هذا خلال امسية رمضانية اقامتها مقاومة قبيلة أرحب الليلة "١٧" رمضان
لأبناء القبيلة المتواجدين بمحافظة مأرب
وخلال الفعالية أكد أبناء أرحب على جاهزيتهم العالية لرفد الجبهات بكافة سبل الدعم والمشاركة الفاعلة في معركة الخلاص وفاءً للشهداء والجرحى الذين ارتقوا في معركة الكرامة والدفاع عن الذات والهوية اليمنية والمقدرات الوطنية من أبناء القبيلة وأبناء اليمن عامة
و في كلمة الترحيب ألقاها عضو مجلس مقاومة أرحب الشيخ "يحيى السعداني" أكدت مقاومة أرحب على ضرورة مواصلة معركة الحسم والخلاص من تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية خصوصاً وأن المجتمع في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية بات مهيئاً للنصر والخلاص من المشروع السلالي الذي ارتكب أفضع الجرائم بحق الإنسان اليمني على مختلف الصعد