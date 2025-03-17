عاجل: الدفاع الأمريكية تعلن مقتل عشرات القادة الحوثيين بينهم عسكريين وتكشف حصيلة ''الموجة الأولى'' من ضرباتها وعدد الأهداف التي قصفتها

الإثنين 17 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 785

اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان اطلع عليه مأرب برس قبل قليل، أن ضرباتها الأخيرة التي بدأت يوم السبت، قضت على العشرات من قادة الحوثيين في اليمن.

وقالت ان التقديرات الأولية تحدث عن عشرات القتلى بين العسكريين الحوثيين.

وتوعدت البنتاغون باستخدام القوة المميتة المفرطة حتى يتحقق الهدف في اليمن، وفق البيان.

وكشفت عن الهدف من الضربات الأخيرة قائلة ''ان الغارات على اليمن ليست هجوما بلا نهاية ولا تهدف إلى تغيير النظام''.

وقالت: ''قواتنا شنت مؤخرا سلسلة ضربات دقيقة ضد الحوثيين لاستعادة حرية الملاحة وإعادة ترسيخ الردع الأمريكي''.

وتحدثت الدفاع الامريكية ان الموجة الأولى من ضرباتها في اليمن أصابت أكثر من 30 هدفا بما في ذلك مواقع تدريب للحوثيين.

واضاف البيان: أهدافنا في اليمن شملت مواقع تدريب وبنية تحتية للمسيرات وقدرات تصنيع الأسلحة ومراكز قيادة وتحكم.

وتابع: لا نريد أن نستبق ما سيقوله وزير الدفاع بشأن الأهداف التي ضربناها في اليمن.

واتهمت البنتاغون إيران بارسال مساعدات إلى حماس وحزب الله ووفرت للحوثيين أنظمة استطلاع ومعلومات استخبارية.

في المقابل توعد زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بالرد وقال في خطاب متلفز تابعه محرر مأرب برس مساء اليوم الإثنين: ''لدينا خيارات تصعيدية أكبر إذا استمر الأمريكيون في عدوانهم''.