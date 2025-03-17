حنين اليمنيين يتجدد كل رمضان للراحل يحيى علاو وبرنامج ''فرسان الميدان'' عاجل: الدفاع الأمريكية تعلن مقتل عشرات القادة الحوثيين بينهم عسكريين وتكشف حصيلة ''الموجة الأولى'' من ضرباتها وعدد الأهداف التي قصفتها الرئيس اليمني يدعو المجتمع الدولي لمعاقبة الحوثيين كما فعلت أمريكا ويتحدث عن السبيل الوحيد لإنهاء التهديدات الإرهـ.ابية ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة ويحملها مسؤولية هجمات الحوثيين عاجل: أمريكا تكشف متى ستتوقف ضرباتها ضد الحوثيين غارات أمريكية تدمر مصنعًا في الحديدة جدول مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة استهداف الأمم المتحدة واشتباكات دامية.. ماذا يحدث في جنوب السودان بطارية نووية يمكنها العمل 100 عام دون شحن.. ما قصتها ؟ حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
هاجم الرئيس الأمريكي ترمب، إيران، وقال انها زودت الحوثيين بأسلحة متطورة للغاية ومعلومات استخباراتية.
ترمب حمل إيران المسؤولية عن أي هجمات حوثية وأكد انها ستواجه عواقب وخيمة.
وقال في تصريحات رصدها مأرب برس اليوم الإثنين: ''إيران تلعب دور الضحية البريئة التي فقدت سيطرتها على وكلائها وهذا لم يحدث.
وتوعد ترمب الحوثيين وايران قائلا: ''أي هجوم أو رد فعل من الحوثيين سيقابل برد أكبر. معتبرا ان أي هجمات حوثية، أنها أتت بتوجيه إيراني''.
واضاف: ''الهجمات الحوثية كلها تنبع من إيران وعبر أسلحتها ولن ننخدع''.