ترامب يتوعد إيران بعواقب وخيمة ويحملها مسؤولية هجمات الحوثيين

الإثنين 17 مارس - آذار 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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هاجم الرئيس الأمريكي ترمب، إيران، وقال انها زودت الحوثيين بأسلحة متطورة للغاية ومعلومات استخباراتية.

‏ترمب حمل إيران المسؤولية عن أي هجمات حوثية وأكد انها ستواجه عواقب وخيمة.

وقال في تصريحات رصدها مأرب برس اليوم الإثنين: ''إيران تلعب دور الضحية البريئة التي فقدت سيطرتها على وكلائها وهذا لم يحدث.

وتوعد ترمب الحوثيين وايران قائلا: ''أي هجوم أو رد فعل من الحوثيين سيقابل برد أكبر. معتبرا ان أي هجمات حوثية، أنها أتت بتوجيه إيراني''.

واضاف: ''الهجمات الحوثية كلها تنبع من إيران وعبر أسلحتها ولن ننخدع''.