عاجل: أمريكا تكشف متى ستتوقف ضرباتها ضد الحوثيين

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أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين أن الضربات ضد الحوثيين ستتوقف؛ حينما يضعون حدا لهجماتهم على السفن التجارية والعسكرية، في إشارة للعمليات العسكرية في البحر الأحمر التي ينفذها الحوثيين.
في سياق متصل قالت مصادر مطلعة إن كبار المسؤولين الحوثيين لجأوا إلى الاختباء لتجنب الغارات الأمريكية.
ونقل وول ستريت جورنال عن المصادر قولها ان حافلات مغلقة نقلت عائلات قادة حوثيين من صنعاء لمناطق جبلية أكثر أمنا بالشمال.
واشارت الى ان المسؤولون المكلفون بإدارة المناطق الخاضعة للحوثيين اختفوا عن الأنظار.