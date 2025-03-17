غارات أمريكية تدمر مصنعًا في الحديدة

الإثنين 17 مارس - آذار 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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استهدفت عدة غارات امريكية اليوم الإثنين، مصنعا في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، وفيما شنت غارة أخرى بمنطقة العرج في ذات المديرية.

وقالت وسائل اعلام حوثية ان '' عدوان أمريكي يدمر بغارات مصنع الحبشي للحديد في الصليف بمحافظة الحديدة غربي اليمن''.

وامس استهدفت غارات امريكية مناطق في زبيد وبيت الفقيه بالحديدة.

كما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين ان غارتين للطيران الأمريكي استهدفت برج القيادة في السفينة المحتجزة "غلاكسي ليدر" في الحديدة ايضا.