جدول مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الإثنين 17 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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ستخوض 3 أندية سعودية منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة، وسط رغبة في حصد اللقب القاري للبطولة التي تقام بشكلها الحالي لأول مرة.

وكان العين الإماراتي قد حصد لقب دوري الأبطال في 2023، لكنه خرج من المسابقة بشكل مبكر من مرحلة الدوري بعد التعرض لسلسة من الهزائم.

قيمت قرعة الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة، حيث ستقام المنافسات في جدة من 25 أبريل وحتى 3 مايو.

وتأهلت 4 فرق من غرب آسيا إلى ربع النهائي، ومثلها من منطقة الشرق، وسيمثل العرب الهلال السعودي والأهلي السعودي والنصر السعودي والسد القطري.

وتقام منافسات الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة في جدة، وستكون كلها من مباريات من دور واحد، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى الدور التالي، وستكون خلال الفترة من 25 أبريل، بينما تقام المباراة النهائية يوم 3 مايو 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وهذه أول مرة من 2013 تقام فيها مواجهات مباشرة بين أندية الشرق والغرب في الدور ربع النهائي، بينما كان النظام السابق يرتبط بتأهل فريق من الغرب ضد فريق من الشرق في النهائي القاري.

جدول مواعيد الأدوار النهائية:

الدور ربع النهائي:

25 أبريل: الهلال السعودي ضد غوانغجو الكوري الجنوبي

26 أبريل:الأهلي السعودي ضد بوريرام يونايتد التايلاندي يوكوهاما مارينوس الياباني ضد النصر السعودي

27 أبريل: كاوازاكي فرونتال الياباني ضد السد القطري

الدور نصف النهائي:

29 أبريل: الفائز من الهلال وغوانغجو ضد الفائز من الأهلي وبوريرام

30: أبريل: الفائز من يوكوهاما والنصر ضد الفائز من كاوزاكي والسد