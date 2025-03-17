عشرات الوفيات بسبب عواصف تضرب عدة ولايات أمريكية.. تفاصيل

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تسبب نظام الطقس في نهاية هذا الأسبوع في رياح عاتية وحرائق غابات في ولاية أوكلاهوما، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل في أربع مقاطعات منفصلة، بحسب المتحدث باسم إدارة الطوارئ في أوكلاهوما كيلي كاين.
وقال مسؤولو إدارة الطوارئ في الولاية إن شخصا واحدا قتل وسط انخفاض مستوى الرؤية في مقاطعة غارفيلد.
كما تم تأكيد وقوع وفيات في مقاطعات هاسكل ولينكولن وباوني. وفي مقاطعة لينكولن، توفي مدرب مصارعة شاب بعد تعرضه لحروق شديدة في حرائق الغابات،
وبحسب شبكة KOCO التابعة لشبكة CNN، فقد توفي ألين فيرجسون، السبت. وفيما يلي عدد الوفيات المؤكدة الناتجة عن العواصف في عدة ولايات:
ميسوري: 12
كانساس: 8
ميسيسيبي: 6
أركنساس: 3
ألاباما: 3
تكساس: 3
أوكلاهوما:4