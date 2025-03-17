واتسآب يطور ميزة جديدة لتنظيم المحادثات الجماعية

الإثنين 17 مارس - آذار 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يختبر تطبيق "واتس آب" ميزة جديدة في دردشات المجموعات، تم تصميمها لتسهيل تتبع الردود على رسائل محددة في الدردشات، ما يجعل المراسلات أكثر تنظيما وسهولة في الفهم.

وبدلا من التمرير عبر الدردشة بحثا عن ردود متفرقة، ستقوم الميزة الجديدة بتجميع كل الردود على رسالة معينة في محادثات منفصلة عن الدردشة الرئيسية، وهذا من شأنه أن يسهل رؤية الرسائل وضمان وصول ردودك إلى عدد أكبر من الأشخاص في الدردشة الجماعية.

وسيتمكن المستخدمون من النقر ببساطة على سلسلة محادثات لرؤية جميع الردود المتعلقة بها في مكان واحد. وهذا سيساعدك على متابعة المحادثات بسهولة دون الحاجة للتمرير طويلا للعثور على رد معين.

وتم اكتشاف هذه الميزة من قبل WABetaInfo، الذي يبحث عن التحديثات الجديدة في "واتس آب" المملوك لشركة "ميتا".

بدلا من التمرير عبر قائمة طويلة من الردود الفردية، سيتمكن المستخدمون من متابعة وعرض جميع الردود ذات الصلة في سلسلة محادثات مخصصة، ما يحافظ على تنظيم المحادثة وسهولة متابعتها.

وفي دردشات المجموعات، حيث يمكن أن تصبح المناقشات سريعا مربكة، ستوفر هذه الميزة على المستخدمين عناء التمرير عبر سجل الدردشة بالكامل للعثور على رد محدد.

حيث يمكنهم بسهولة التنقل عبر سلاسل المحادثات والتركيز على المحادثات ذات الصلة دون فقدان السياق".

وهذه الميزة شبيهة بميزة يقدمها iMessages من "آبل"، وكذلك تطبيق "مسنجر" من "فيسبوك".

وقال WABetaInfo: "من المتوقع إصدار هذه الميزة في تحديث مستقبلي للمحادثات الفردية، ودردشات المجموعات، والمجتمعات، والقنوات". ولكن لا يوجد ما يضمن وصول هذه الميزة إلى النسخة النهائية من التطبيق، حيث تم اختبارها فقط حتى الآن